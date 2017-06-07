ABD'de borç limiti krizi sürüyor

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, borç limitinin Kongre yaz tatiline girmeden önce yükseltilmeyebileceğine işaret etti.

Ryan, Cumhuriyetçi Kongre liderlerinin düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçerlilik süresi 16 Mart'ta dolan federal borç limitinin hükümet temerrüde düşmeden yükseltileceğini belirten Ryan, buna karşın ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in sunduğu takvime uyulup uyulmayacağı konusunda söz veremeyeceğini belirtti.

Ryan, Mnuchin'in borç limitinin mümkün olduğunca erken artırılmasını istemesinin normal olduğunu ifade ederken, "Hazine Bakanı Mnuchin bizden borç limitini gecikmeden artırmamızı açıkça istedi. Bu her hazine bakanının yaptığı ve yapması gereken şey" dedi.

Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen liderlerinden Ryan, borç limitinin Mnuchin'in istediği üzere ABD Kongresi yaz tatiline girmeden önce yükseltilip yükseltilmeyeceği sorusuna ise "Basın önünde kendimle pazarlık yapmayacağım" yanıtını verdi. Ryan'ın bu yanıtı, ABD Temsilciler Meclisi'nin borç limiti için Hazine Bakanı Mnuchin'in verdiği takvime uyulmayabileceği şeklinde yorumlandı.

ABD Kongresi, 31 Temmuz'dan 4 Eylül'e kadar yaz tatili nedeniyle kapalı olacak. Mnuchin, mayıs sonunda Kongre'de yaptığı sunumda, federal hükümetin temerrüde düşmemesi için borç tavanının yaz tatiline girmeden önce yükseltilmesi çağrısında bulunmuştu.

- Borç limiti 100. yılında bir kez daha devreye girdi

ABD'de Kasım 2015'te 1,5 yıllığına askıya alınan borç limitinin süresi 16 Mart'ta dolmuştu.

Ülkede ilk kez 1917'de uygulanmaya başlanan borç limitinin 100. yıl dönümünde yeniden devreye girmesi, bu tarihteki toplam kamu borcunun (19,8 trilyon dolar) üzerine çıkılmasını yasakladığı için ABD Hazinesi federal harcamaları yeni borç almadan finanse edebilmek için olağanüstü tedbirler almak zorunda kalmıştı.

Uzmanlar, söz konusu olağanüstü tedbirlerin, bazı yerel yönetim tahvillerinin, emeklilik ve maluliyet fonlarının askıya alınmasını içeren muhasebe manevralarından oluştuğunu belirtiyor.

- 2011'de de yaşanmıştı

Ülkede sık sık sorun haline gelen federal borç limiti daha önce 2011 yılında dolmuştu.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's bu gelişmenin ardından ABD'nin notunu tarihte ilk kez en yüksek seviye olan "AAA"dan "AA+"ya düşürmüştü. Fitch Ratings ise ülkenin notunu negatif izlemeye almıştı. Kongre, borç limitini 2 Ağustos 2011'de artırarak krizin daha fazla derinleşmeden sonlanmasını sağlamıştı.