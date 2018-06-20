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ABD'de cari açık beklentinin altında geldi

- ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkenin cari işlemler açığı, ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7 artarak 124,1 milyar dolara çıktı - Ülkenin GSYH'sine oranı yüzde 2,5'e yükselen cari açığa ilişkin piyasa beklentisi 129 milyar dolar seviyesindeydi

ABD'de cari açık beklentinin altında geldi

WASHINGTON (AA) - ABD'de cari işlemler açığı, bu yılın ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7 artarak 124,1 milyar dolara yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkenin cari işlemler açığı, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7 artarak 124,1 milyar dolara çıktı.

Ülkenin GSYH'sine oranı yüzde 2,5’e yükselen cari açığa ilişkin piyasa beklentisi 129 milyar dolar seviyesindeydi.

Beklentilerin altında kalan birinci çeyrek cari işlemler açığındaki artışta, mal ithalatının 30,9 milyar dolarlık artışla 1 trilyon doları aşması etkili oldu. Ülkenin ihracatı ise 23 milyar dolar artarak 913,4 milyar dolara yükseldi.

Bu arada, 2017’nin dördüncü çeyreğine yönelik cari işlemler açığı, 128,2 milyar dolardan 116,1 milyar dolara revize edildi. Söz konusu çeyrekte, cari açığın GSYH’ye oranı yüzde 2,4 seviyesindeydi.


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ABD Cari Işlemler Açığı
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