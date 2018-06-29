ABD'de çekirdek PCE 6 yıl sonra Fed'in hedefini yakaladı

WASHINGTON (AA) - ABD'de çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi, mayısta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2 artarak, 2012’den bu yana ilk kez ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hedefine ulaştı. Söz konusu dönemde, kişisel harcamalar, mayısta yüzde 0,2 artarak beklentinin altında kalırken, kişisel gelirler beklenti paralelinde, yüzde 0,4 yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, kişisel harcamalar mayısta önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı. Ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan tüketici harcamalarına yönelik artış beklentisi yüzde 0,4 seviyesindeydi.



Rapor, Amerikalıların kişisel gelirlerinin ise mayısta önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarak piyasa beklentisini karşıladığını ortaya koydu.



Bu arada, nisan ayına ait kişisel harcamalar verisindeki artış yüzde 0,6’dan yüzde 0,5’e ve kişisel gelirler verisindeki yükseliş yüzde 0,4’ten yüzde 0,3’e revize edildi.







- Çekirdek PCE fiyat endeksi yüzde 2’ye vurdu







Rapora göre, PCE fiyat endeksi, mayısta aylık yüzde 0,2 artarak beklentileri karşılarken, yıllık bazda yüzde 2,3’e çıkarak Mart 2012’den bu yana en hızlı yükselişini gösterdi.



Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE fiyat endeksi ise aylık bazda beklentiler doğrultusunda yüzde 0,2 artarken, yıllık bazda yüzde 2 ile beklentinin üzerinde gerçekleşti. Son 6 yıldır ilk kez Fed’in yüzde 2 hedefini yakalayan endekse ilişkin yıllık beklenti yüzde 1,9 seviyesindeydi.

Analistler, Amerikalı tüketicilerin gelir ve harcamalarındaki yükselişin yanı sıra enflasyondaki istikrarlı artışın, Fed’in kademeli faiz artırımlarını desteklemeye devam ettiğini belirtiyor.



