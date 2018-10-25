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ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri arttı

- Ülkede dayanıklı tüketim malı siparişleri, eylülde savunma kalemindeki yüzde 119'luk yükselişle yüzde 0,8 artarak 262,1 milyar dolara çıktı - Yükselişini ikinci aya taşıyan siparişlerin yüzde 1,5 gerilemesi bekleniyordu

ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri arttı
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WASHINGTON (AA) - ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri, eylülde askeri uçaklara yönelik güçlü talep sayesinde yüzde 0,8 yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artarak 262,1 milyar dolara çıktı. Yükselişini ikinci aya taşıyan siparişlerin yüzde 1,5 gerilemesi bekleniyordu.

Siparişlerin eylülde beklenmedik şekilde artmasında, savunma kaleminde yer alan askeri uçak ve parçalarına yönelik talebin yüzde 119 yükselmesi etkili oldu. Savunma kalemi haricindeki siparişlerin ise yüzde 0,6 gerilediği bildirildi.

Bu arada, ağustos ayına ait dayanıklı tüketim malı siparişlerindeki artış yüzde 4,5'ten yüzde 4,6’ya revize edildi.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, gelecekteki sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Analistler, verinin güçlü ağustos performansının ardından eylülde yükseliş eğilimini sürdürmesinin üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını olumlu etkileyeceğine işaret ediyor.

ABD ekonomisinin Temmuz-Eylül dönemine ilişkin gayri safi yurtiçi hasılaya yönelik ilk tahminler cuma günü açıklanacak.

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ABD Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
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