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ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri beklentiyi karşılamadı

- ABD'de kasım ayı dayanıklı tüketim malı siparişleri yüzde 1,3 arttı

ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri beklentiyi karşılamadı

WASHINGTON (AA) - ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri, kasımda yüzde 1,3 artmasına karşın beklentiyi karşılamadı.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler kasımda önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artarak 241,4 milyar dolara yükseldi. Veriye ilişkin beklenti, yüzde 2 artış yönündeydi.

Siparişlerin kasımda artmasında, ulaşım kaleminde ticari uçaklara yönelik talebin yüzde 4,2 yükselmesi etkili oldu.

Ulaşım harici siparişler ise aynı dönemde yüzde 0,5'lik artış beklentisine karşın yüzde 0,1 azaldı. Sermaye mallarına yönelik talep ise yüzde 1,9 arttı.

Bu arada, ekim ayına ilişkin dayanıklı tüketim malı siparişleri verisindeki düşüş yüzde 1,2’den yüzde 0,4’e revize edildi.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, gelecekteki sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

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ABD Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
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