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ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri kasımda sert düştü

- ABD'de dayanıklı tüketim mallarına yönelik talep kasımda yüzde 4,6 geriledi

ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri kasımda sert düştü

WASHINGTON (AA) - ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri kasım ayında önceki aya göre yüzde 4,6 geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığının verilerine göre, dayanıklı tüketim mallarına yönelik talep kasımda önceki aya kıyasla yüzde 4,6 azaldı. Böylece son 5 ayın ilk düşüşünü kaydeden siparişlerin yüzde 4,8 gerilemesi bekleniyordu.

Açıklamada, siparişlerin kasımda azalmasında ulaşım kalemindeki dayanıklı mallara yönelik talebin yüzde 13,2 gerilemesinin etkili olduğu belirtildi. Ulaşım teçhizatlarına ilişkin talebin temmuz ayından bu yana ilk kez gerilemesine ise ticari uçak siparişlerinin düşmesi neden oldu. Öte yandan, ulaşım harici siparişler kasımda yüzde 0,5 artarak yüzde 0,2’lik artış beklentisini aştı.

Bu arada, ekim ayına ait dayanıklı tüketim malı siparişleri verisi revize edilmeyerek yüzde 4,8 artışta sabit bırakıldı.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, gelecekteki sanayi üretimi hakkında bilgi sağlaması açısından önem taşıyor.

Analistler, dayanıklı tüketim malı siparişlerinin son aylarda izlediği pozitif grafiğe işaret ederek, kasım ayında değişken ulaşım kalemi nedeniyle yaşanan gerilemenin uzun soluklu olmayabileceği öngörüsünde bulunuyor.

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