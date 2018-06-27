ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri mayısta geriledi

NEW YORK (AA) - ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 azalarak 248,8 milyar dolara geriledi.



Siparişlere ilişkin piyasa beklentisi yüzde 1 düşüş yönündeydi.



Siparişlerin mayısta gerilemesinde ulaşım kalemindeki yüzde 1’lik düşüş etkili oldu. Ulaşım harici siparişler ise mayısta yüzde 0,3 azaldı.



Bu arada, nisan ayına ait dayanıklı tüketim malı siparişlerindeki düşüş yüzde 1,7'den yüzde 1’e revize edildi.



Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, gelecekteki sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.