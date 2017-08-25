ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri sert düşüş gösterdi

WASHINGTON (AA) - ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri temmuzda yüzde 6,8 azalarak, yaklaşık 3 yılın en büyük düşüşünü kaydetti.



ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 6,8 gerileyerek 229,2 milyar dolara indi. Ağustos 2014'ten bu yana en büyük düşüşü kaydeden siparişlerin yüzde 5,3 azalması bekleniyordu.



Beklenenden fazla gerileyen siparişlerde, ulaşım kaleminin Boeing marka ticari uçaklara yönelik talebin 184'ten 22'ye düşmesinin etkisiyle yüzde 19 oranında daralması etkili oldu. Ulaşım harici siparişler ise aynı dönemde yüzde 0,5 artarak beklentiyi karşıladı.



Bu arada, mayıs ayına ilişkin dayanıklı tüketim malı siparişlerindeki artış yüzde 6,5'ten yüzde 6,4'e revize edildi.



Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, gelecekteki sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Analistler, üçüncü çeyreğe büyük bir düşüşle başlayan dayanıklı tüketim malı siparişlerinin, büyüme verisini aşağı çekecek faktörler arasında yer alabileceğine işaret ediyor.

