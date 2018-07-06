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ABD'de dış ticaret açığı 19 ayın en düşük seviyesine indi

- Ülkenin dış ticaret açığı, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 6,6 azalarak 43,1 milyar dolar oldu - Ekim 2016’dan bu yana en düşük ticaret açığı olarak kayıtlara geçen veriye ilişkin beklenti 43,7 milyar dolar seviyesindeydi

ABD'de dış ticaret açığı 19 ayın en düşük seviyesine indi

WASHINGTON (AA) - ABD'de dış ticaret açığı, mayıs ayında 43,1 milyar dolara gerileyerek son 19 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dış ticaret açığı, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 6,6 azalarak 43,1 milyar dolar oldu. Ekim 2016’dan bu yana en düşük ticaret açığı olarak kayıtlara geçen veriye ilişkin piyasa beklentisi 43,7 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Beklentinin altında gelen mayıs ayı dış ticaret açığında, ülke ihracatının yüzde 1,9 artarak 215,3 milyar dolarla rekor kırması etkili oldu. Aynı dönemde, ithalat ise yüzde 0,4 artarak 258,4 milyar dolara yükseldi.

Bu arada, nisan ayına ait dış ticaret açığı verisi 46,2 milyar dolardan 46,1 milyar dolara revize edildi.

Analistler, ihracatın rekor seviyeye ulaşmasıyla azalan dış ticaret açığının ikinci çeyrekte büyümeye katkı sağlayacağına işaret ediyor.

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ABD Ticaret Açığı
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