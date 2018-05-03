ABD'de dış ticaret açığı azaldı

NEW YORK (AA) - ABD'de dış ticaret açığı, mart ayında 49 milyar dolara gerileyerek son 6 ayın en düşük seviyesini kaydetti.



ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dış ticaret açığı martta, bir önceki aya göre, yüzde 15 azalarak 49 milyar dolar oldu.

Son 6 ayın en düşük ticaret açığı olarak kayıtlara geçen veriye ilişkin piyasa beklentisi 50 milyar dolar olarak belirlenmişti. Bu arada, şubat ayına ait dış ticaret açığı verisi 57,6 milyar dolardan 57,7 milyar dolara revize edildi.

Mart ayında ithalat önceki aya kıyasla yüzde 1,8 azalarak 257,5 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde, ihracatın yüzde 2 yükselerek 208,5 milyar dolara ulaştığı bildirildi.