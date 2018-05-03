Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor dünya Bursa Eto Doğu Anadolu Bölgesi
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri...
Yapı Fuarı açıldı
Yapı Fuarı açıldı
Yüzde 52 büyüdü
Yüzde 52 büyüdü
TOKİ'ye yoğun talep
TOKİ'ye yoğun talep

ABD'de dış ticaret açığı azaldı

- Ülkenin dış ticaret açığı mart ayında 49 milyar dolara geriledi

ABD'de dış ticaret açığı azaldı

NEW YORK (AA) - ABD'de dış ticaret açığı, mart ayında 49 milyar dolara gerileyerek son 6 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dış ticaret açığı martta, bir önceki aya göre, yüzde 15 azalarak 49 milyar dolar oldu.

Son 6 ayın en düşük ticaret açığı olarak kayıtlara geçen veriye ilişkin piyasa beklentisi 50 milyar dolar olarak belirlenmişti. Bu arada, şubat ayına ait dış ticaret açığı verisi 57,6 milyar dolardan 57,7 milyar dolara revize edildi.

Mart ayında ithalat önceki aya kıyasla yüzde 1,8 azalarak 257,5 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde, ihracatın yüzde 2 yükselerek 208,5 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDde Dış Ticaret Açığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5