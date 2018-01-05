ABD'de dış ticaret açığı yaklaşık 6 zirvesinde

WASHINGTON (AA) - ABD'de dış ticaret açığı, kasımda yüzde 3,2 artışla 50,5 milyar dolara çıkarak yaklaşık 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.



ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dış ticaret açığı, 2017'nin kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarak 50,5 milyar dolara yükseldi. Ocak 2012’den bu yana en yüksek ticaret açığı olarak kayıtlara geçen veriye ilişkin piyasa beklentisi 50 milyar dolar olarak belirlenmişti.



Beklentilerin üzerinde açıklanan veride, ithalatın yüzde 2,5 artarak 250,7 milyar dolara çıkması belirleyici oldu. Petrol fiyatlarındaki artışın ithalatı yükselten önemli faktörlerden biri olması dikkati çekerken, kasım ayında ithal petrolün varili ortalama 50,10 dolarla Temmuz 2015’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.



Ülkenin ihracatı kasımda önceki aya kıyasla yüzde 2,3 artarak 200,2 milyar dolara yükselmesine karşın açığın büyümesine engel olamadı.



Bu arada, ekim ayına ait dış ticaret açığı verisi, 48,7 milyar dolardan 48,9 milyar dolara revize edildi.



