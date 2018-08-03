Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon bölge teknoloji TÜBİTAK Bursa
BMD yollarını ayırdı
BMD yollarını ayırdı
Fed faiz oranını sabit tuttu
Fed faiz oranını sabit tuttu
Sektörün yıldızını aldı
Sektörün yıldızını aldı
Zeytinoğlu güven tazeledi
Zeytinoğlu güven tazeledi
Palamut umudu
Palamut umudu

ABD'de dış ticaret açığı yükseldi

- Ülkede dış ticaret açığı, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 7 genişleyerek 46,3 milyar dolar oldu - Veriye ilişkin piyasa beklentisi 46,5 milyar dolar olarak belirlenmişti

ABD'de dış ticaret açığı yükseldi

WASHINGTON (AA) - ABD'de dış ticaret açığı, haziranda aylık yüzde 7 artarak 46,3 milyar dolara yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dış ticaret açığı, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 7 genişleyerek 46,3 milyar dolar oldu. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 46,5 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Haziranda dış ticaret açığının artmasında, ülke ihracatının yüzde 0,6 azalarak 213,8 milyar dolara gerilemesi etkili oldu. Aynı dönemde, ithalat ise yüzde 0,6 artarak 260,2 milyar dolara yükseldi.

Bu arada, mayıs ayına ait dış ticaret açığı 43,1 milyar dolardan 43,2 milyar dolara revize edildi. Veri, söz konusu dönemde, Ekim 2016’dan bu yana en düşük seviyesini kaydetmişti.

Analistler, haziranda genişleyen ticaret açığının ikinci çeyrek büyümesinde aşağı yönlü revizyona yol açabileceğine işaret ediyor.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz sonunda açıkladığı öncü verilerle, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 4,1 genişleyerek 2014’ten bu yana en hızlı büyüme performansını yakaladığını açıklamıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD Dış Ticaret Açığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5