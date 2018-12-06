banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Trabzon Bursa Demet
Soğan fiyati açıklaması
Soğan fiyati açıklaması
Temelleri sağlam
Temelleri sağlam
Otomotivde yine rekor
Otomotivde yine rekor
Taksim'e şarj istasyonu
Taksim'e şarj istasyonu
Uzay testini geçti
Uzay testini geçti

ABD'de fabrika siparişleri 15 ayın en büyük düşüşünü kaydetti

- Ülkede fabrika siparişleri, ekimde önceki aya kıyasla yüzde 2,1 gerileyerek 502,7 milyar dolar oldu - Temmuz 2017’den bu yana en büyük düşüşünü kaydeden siparişlerin yüzde 2,0 azalması bekleniyordu

ABD'de fabrika siparişleri 15 ayın en büyük düşüşünü kaydetti
banner17

WASHINGTON (AA) - ABD'de fabrika siparişleri, ekim ayında yüzde 2,1 gerileyerek son 15 ayın en büyük düşüşünü kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, fabrika siparişleri, ekimde önceki aya kıyasla yüzde 2,1 gerileyerek 502,7 milyar dolar oldu. Temmuz 2017’den bu yana en büyük düşüşünü kaydeden siparişlerin yüzde 2,0 azalması bekleniyordu.

Beklenenden fazla gerileyen fabrika siparişlerinde, ulaşım kaleminin yüzde 12 daralarak son bir yılın en kötü performansını göstermesi belirleyici oldu. Ulaşım hariç fabrika siparişlerinin ise ekimde yüzde 0,3 yükseldiği belirtildi.

Aynı dönemde, dayanıklı tüketim mallarına yönelik talebin ise yüzde 4,3 gerilediği bildirildi.

Bu arada, eylül ayına ilişkin fabrika siparişlerindeki artış yüzde 0,7’den yüzde 0,2’ye revize edildi.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Analistler, ekimde yaşanan gerileme ve önceki aya yapılan negatif revizyonun imalat sektöründe ivme kaybı yaşandığına işaret ettiğini ve bunun dördüncü çeyreğe ilişkin büyüme rakamlarını olumsuz etkileyeceğini belirtiyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD Fabrika Siparişleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1