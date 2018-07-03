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ABD'de fabrika siparişleri beklentiyi aştı

- Mayıs ayında sabit kalması beklenen fabrika siparişleri yüzde 0,4 artarak beklentiyi aştı

ABD'de fabrika siparişleri beklentiyi aştı

WASHINGTON (AA) - ABD'de fabrika siparişleri, mayısta yüzde 0,4 artarak beklentinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, fabrika siparişleri, mayısta önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artışla 498,2 milyar dolar oldu. Piyasaların beklentisi siparişlerin nisan ayı seviyesinde sabit kalacağı yönündeydi.

Beklentiyi aşan fabrika siparişlerinde, makinelere yönelik talebin artması önemli rol oynadı. Öte yandan, ulaşım kalemine yönelik talep yüzde 1,1 azalarak siparişlerdeki yükselişi sınırladı. Ulaşım hariç fabrika siparişleri ise mayısta yüzde 0,7 yükseldi.

Bu arada, nisan ayına ilişkin fabrika siparişlerindeki düşüş yüzde 0,8’den yüzde 0,4’e revize edildi.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

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ABD Fabrika Siparişleri
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