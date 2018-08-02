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ABD'de fabrika siparişleri beklentiyi karşıladı

- Ülkede fabrika siparişleri, haziranda beklenti paralelinde yüzde 0,7 artarak yükselişini ikinci aya taşıdı

ABD'de fabrika siparişleri beklentiyi karşıladı

WASHINGTON (AA) - ABD'de fabrika siparişleri, haziranda beklenti paralelinde yüzde 0,7 artarak yükselişini ikinci aya taşıdı.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, fabrika siparişleri, haziranda önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artarak 501,7 milyar dolar oldu. Yükselişini ikinci aya taşıyan siparişlere yönelik artış beklentisi de yüzde 0,7 seviyesindeydi.

Beklentiyi karşılayan fabrika siparişlerinde, ağır makineler, kamyonlar ve ticari uçaklara yönelik talebin artması önemli rol oynadı. Ulaşım hariç fabrika siparişlerinin de yüzde 0,4 yükseldiği belirtildi.

Bu arada, mayıs ayına ilişkin fabrika siparişlerindeki artış revize edilmeyerek yüzde 0,4’te sabit bırakıldı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

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ABD Fabrika Siparişleri
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