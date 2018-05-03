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ABD'de fabrika siparişleri martta yükseldi

- ABD Ticaret Bakanlığı'nın raporuna göre, fabrika siparişleri, martta önceki aya kıyasla yüzde 1,6 artış gösterdi

ABD'de fabrika siparişleri martta yükseldi

NEW YORK (AA) - ABD'de fabrika siparişleri, martta önceki aya göre yüzde 1,6 yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın raporuna göre, fabrika siparişleri, martta önceki aya kıyasla yüzde 1,6 artarak 507,7 milyar dolar oldu.

Mart ayı siparişlerine yönelik piyasa beklentisi yüzde 1,4 artış yönündeydi.

Şubat ayına ilişkin fabrika siparişlerindeki artış ise yüzde 1,2’den yüzde 1,6’ya revize edildi.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

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