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ABD'de fabrika siparişleri son 3 yılın en düşüğünde

- Ülkede fabrika siparişleri Ağustos 2014'ten bu yana en büyük düşüşünü kaydetti

ABD'de fabrika siparişleri son 3 yılın en düşüğünde

NEW YORK (AA) - ABD'de fabrika siparişleri, temmuzda yüzde 3,3 azalırken, son 3 yılın en büyük düşüşünü kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, fabrika siparişleri, temmuzda bir önceki aya kıyasla 15,8 milyar dolar (yüzde 3,3) azalarak 466,4 milyar dolara geriledi. Böylece ülkede fabrika siparişleri Ağustos 2014'ten bu yana en büyük düşüşünü gösterdi.

Fabrika siparişlerine yönelik temmuz ayı piyasa beklentisi ise yüzde 3,3 düşüş göstermesi yönündeydi.

Bu arada, haziran ayına yönelik fabrika siparişlerindeki artış yüzde 3'ten yüzde 3,2’ye revize edildi.


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