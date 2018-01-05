ABD'de fabrika siparişleri yükselişini sürdürdü

WASHINGTON (AA) - ABD'de fabrika siparişleri kasımda yüzde 1,3 artarak yükselişini dördüncü aya taşıdı ve beklentinin üstünde gerçekleşti.



ABD Ticaret Bakanlığı'nın raporuna göre, fabrika siparişleri kasımda önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalarak 488,1 milyar dolara çıktı. Yükselişini dördüncü aya taşıyan siparişlere yönelik piyasa beklentisi yüzde 1,1 artış olarak belirlenmişti.

Fabrika siparişlerinin kasımda yükselmesinde ulaşım ve elektrik teçhizatlarına yönelik talebin artması etkili oldu. Bununla birlikte, değişken ulaşım kalemi haricindeki fabrika siparişleri de yüzde 0,8 arttı.

Bu arada, ekim ayı verisindeki değişim yüzde 0,1 düşüşten yüzde 0,4 artışa revize edildi.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

