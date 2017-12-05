ABD'de federal hükümetin kapanma ihtimali tartışmaları

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, siyasi anlaşmazlıkların federal hükümetin "kapanmasına" neden olmayacağını söyledi.

McConnell, Amerikalı televizyon kanalı ABC'ye verdiği mülakatta, geçici bütçenin bu cuma gecesi itibarıyla dolmasının kamu hizmetlerinin durmasına neden olmayacağını ifade etti.

"Hükümet kapanmayacak. Böyle bir şey olmayacak" ifadesini kullanan McConnell, Demokratların göçmenlik alanında yaşanan anlaşmazlığı hükümeti açık tutmak için geçirilmesi gereken bütçeye ilişkin görüşmelere yansıtmasını beklemediğini dile getirdi.

İngilizcede "kapanma (shutdown)" kelimesi bir iş yerinin ya da kurumun finansal nedenlerle faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor.

Demokrat Parti'den bazı isimler ise son günlerde yaptıkları açıklamalarda bütçe tasarısına, ülkeye yasa dışı olarak giren göçmen çocukların ABD'de kalmasını sağlayan Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem (DACA) programının sürdürülmesi şartıyla destek vereceklerini belirtmişti.

Kongre'den eylül sonunda geçen geçici bütçe, federal kurumlara 8 Aralık'a kadar finansman sağladığı için yeni bir bütçe tasarısının 8 Aralık gecesi Washington yerel saatiyle 23.59'a kadar kabul edilmesi gerekiyor. Aksi halde, 320 milyonu aşkın Amerikalıya hizmet veren federal hükümet bütçe yetersizliği nedeniyle 13. kez geçici olarak kapanacak.

Federal mali yılın 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de hemen her sene yaşanan bütçe krizleri, hükümetin en son 2013'te olmak üzere toplamda 12 kez kapanmasına neden olmuştu.

- 24 milyar dolara mal olmuştu

Bütçe üzerinde mutabakata varılamamasından ötürü 1-17 Ekim 2013 tarihlerinde faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan federal kurumlarda görev yapan yaklaşık 800 bin kamu çalışanı, 16 gün boyunca işlerine gidemezken, binlerce gardiyan, polis ve sınır kontrol görevlisi ücret alamadan çalışmıştı.

Ülke ekonomisine 24 milyar dolara mal olduğu tahmin edilen süreç, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin uzlaşmaya varmalarının ardından 17 Ekim'de sona ermişti.