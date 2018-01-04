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ABD'de hizmet sektörü PMI aralıkta geriledi

WASHINGTON (AA) - ABD’de hizmet sektörüne ilişkin Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta 53,7’ye geriledi. Bileşik PMI ise 54,1'e gerileyerek 2017’yi son 6 ayın en kötü performansıyla tamamladı. Uluslararası finans kuruluşu...

ABD'de hizmet sektörü PMI aralıkta geriledi

WASHINGTON (AA) - ABD’de hizmet sektörüne ilişkin Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta 53,7’ye geriledi. Bileşik PMI ise 54,1'e gerileyerek 2017’yi son 6 ayın en kötü performansıyla tamamladı.

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit’in verilerine göre, aralık ayı nihai hizmet sektörü PMI 53,7 değerini aldı. Aralık başında açıklanan öncü veriye kıyasla 1,3 puan yükselen nihai PMI verisi, kasım ayına oranla 0,8 puan geriledi.

Veriler, ayrıca aralık ayı nihai Bileşik PMI’ın önceki aya kıyasla 0,5 puan azalarak 54,1'e gerilediğini gösterdi. Endeks, böylece 2017’yi son 6 ayın en kötü performansıyla tamamlamış oldu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Bileşik PMIABD Hizmet Sektörü PMI
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