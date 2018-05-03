ABD'de hizmet sektörü PMI nisanda yükseldi

NEW YORK (AA) - ABD’de hizmet sektörüne ilişkin Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) nisanda 54,6’ya ve Bileşik PMI da 54,9'a yükseldi.



Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit’in verilerine göre, nisan ayı hizmet sektörü PMI 54,6 değerini aldı. Bir önceki aya göre 0,2 puan yükselen PMI verisinin nisanda 54,4 değerini alması bekleniyordu.



Veriler, ayrıca, nisan ayı Bileşik PMI’ın önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak 54,9'a yükseldiğini gösterdi.



PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.



