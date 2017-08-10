ABD'de hükümetin

WASHINGTON (AA) - Ekonomistler, Amerikan federal hükümetinin bütçe krizi nedeniyle kapanmasına yüzde 22, borç tavanından ötürü geçici temerrüde düşmesine ise yüzde 17 ihtimal veriyor.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) 62 ekonomistle ağustos başında gerçekleştirdiği anketten çıkan sonuçlar, ABD ekonomisine yönelik mali risklerin arttığına işaret etti.

Ekonomistler, federal hükümetin, Kongre ve Beyaz Saray'ın uzlaşmaya varamaması halinde kapanma ihtimaline ortalama yüzde 22 olasılık tanıdı.

Federal mali yılın 1 Ekim'de başlayıp, 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de, 2018 mali yılı bütçesi 30 Eylül'e kadar onaylanmazsa, federal kuruluşlar 1 Ekim'den itibaren finansman yetersizliği nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Bütçe krizleri, bugüne kadar federal hükümetin en son 2013'te olmak üzere toplamda 12 kez kapanmasına neden oldu.

- Temerrüde düşme ihtimali yüzde 17

WSJ'ın anketine katılan ekonomistler, federal hükümetin borç tavanını ABD Hazinesinin mevcut rezervleri tükenene kadar yükseltmeyerek ülkeyi geçici temerrüde sürüklemesine ortalama yüzde 17 ihtimal verdi.

ABD Hazinesi, Kongre'nin borç tavanını temerrüde düşülmemesi için 29 Eylül'den önce yükseltmesi gerektiğini açıklamıştı.

Uzmanlar, ABD federal hükümetinin borç limiti yükseltilmemesi nedeniyle temerrüde düşmesinin, küresel finansal piyasalara büyük zarar verebileceği uyarısında bulunuyor.

- Borç limiti 100. yılında bir kez daha devreye girmişti

ABD'de Kasım 2015'te 1,5 yıllığına askıya alınan borç tavanının süresi 16 Mart 2016'da dolmuştu.

Ülkede ilk kez 1917'de uygulanmaya başlanan borç tavanı uygulamasının 100. yıl dönümünde yeniden devreye girmesi, bu tarihteki toplam kamu borcunun (19,8 trilyon dolar) üzerine çıkılmasını yasakladığı için ABD Hazinesi federal harcamaları yeni borç almadan finanse edebilmek için olağanüstü tedbirler almak zorunda kalmıştı.

Söz konusu olağanüstü tedbirler, bazı yerel yönetim tahvillerinin, emeklilik ve maluliyet fonlarının askıya alınmasını içeren muhasebe manevralarından oluşuyor.

- 2011'de de yaşanmıştı

Ülkede sık sık sorun haline gelen federal borç limiti daha önce 2011 yılında dolmuştu.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's bu gelişmenin ardından ABD'nin notunu tarihte ilk kez en yüksek seviye olan "AAA"dan "AA+"ya düşürmüştü. Fitch Ratings ise ülkenin notunu negatif izlemeye almıştı. Kongre, borç limitini 2 Ağustos 2011'de artırarak krizin daha fazla derinleşmeden sonlanmasını sağlamıştı.