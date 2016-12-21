ABD'de ikinci el konut satışları 10 yılın zirvesinde

WASHINGTON (AA) - ABD’de ikinci el konut satışları kasım ayında yüzde 0,7 artarak, yaklaşık 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.



National Association of Realtors'ın (NAR) raporuna göre, ikinci el konut satışları kasım ayında önceki aya oranla yüzde 0,7 artarak 5 milyon 610 bine çıktı. Böylece satışlar, Şubat 2007'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Piyasaların beklentisi ise ikinci el konut satışlarının yüzde 1,1 gerileyerek 5 milyon 535 bine inmesi yönündeydi. Öte yandan, ekim ayına ait ikinci el konut satışları 5 milyon 600 binden 5 milyon 570 bine revize edildi.

NAR'ın raporunda, Başekonomist Lawrence Yun'un "Büyük durgunluktan bu yana en sağlıklı iş gücü piyasası ve alıcıların konut kredisi faizleri artmadan harekete geçeceği beklentisi son aylarda satışları yükseltti." değerlendirmesine yer verildi.



Raporda ayrıca, ortalama ikinci el konut fiyatlarının kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 yükselerek, 234 bin 900 dolara çıktığı belirtildi. ABD'de ikinci el konut fiyatları böylece yıllık bazdaki yükselişini 57'nci aya taşımış oldu.



Analistler, konut kredilerinin başkanlık seçimlerinden bu yana ciddi artış kaydedip son 2 yılın en yüksek seviyesine çıktığını hatırlatarak, bunun gelecek yıl konut satışlarını baskılayabileceği öngörüsünde bulunuyor.