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ABD'de imalat dışı ISM beklenenden az geriledi

- Ülkede imalat dışı ISM endeksi ekimde 60,3'e gerileyerek son 10 yılın zirvesinden indi - Endekse ilişkin piyasa beklentisi 59,4 olarak belirlenmişti

ABD'de imalat dışı ISM beklenenden az geriledi
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WASHINGTON (AA) - ABD'de imalat dışı ISM endeksi, ekim ayında 60,3’e gerileyerek son 10 yılın zirvesinden inmesine karşın beklentinin üstünde gerçekleşti.

ABD Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) raporuna göre, imalat dışı ISM endeksi, ekimde önceki aya kıyasla 1,3 puan azalarak 60,3 oldu. Son 10 yılın zirvesinden inen endekse ilişkin piyasa beklentisi 59,4 olarak belirlenmişti.

Beklenenden az gerileyen ISM endeksi için yapılan anketler, ülkedeki imalat dışı 17 sektörden 16’sının ekimde genişleme kaydettiğini ortaya koydu. Aynı dönemde, daralma yaşayan tek sektör eğitim hizmetleri oldu.

- Hizmet sektörü PMI beklentinin hafif üstünde

IHS Markit tarafından yine bugün açıklanan ekim ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 54,8 değerini alarak beklentiyi az payla aştı.

Eylülde 54,7 olarak ölçülen hizmet sektörü PMI endeksinin aynı seviyede kalması bekleniyordu.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeyi, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Hizmet Sektörü PMIABD ISM Imalat Dışı Endeksi
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