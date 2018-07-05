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ABD'de imalat dışı ISM, beklentiyi aştı

- Ülkede imalat dışı ISM endeksi, haziranda 59,1'e yükseldi - Hizmet sektörü PMI, haziranda 56,5'e gerileyerek beklentiyi karşıladı

ABD'de imalat dışı ISM, beklentiyi aştı

WASHINGTON (AA) - ABD'de imalat dışı ISM, haziranda 59,1'e yükselerek beklentiyi aşarken, hizmet sektörü PMI, beklenti paralelinde 56,5 değerini aldı.

Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) raporuna göre, imalat haricindeki sektörlerin performansını ölçen imalat dışı ISM endeksi, haziranda bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artarak 59,1 oldu. Piyasalar, mayısta 58,6 değerini alan endeksin haziranda 58,3’e gerilemesini bekliyordu.

Beklentiyi geride bırakan ISM imalat dışı endeksi, ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 90’ını oluşturan imalat harici sektörlerde büyümenin hızlandığına işaret etti.

Endeks için yapılan ankete katılan iş yerlerinden alınan bilgilere göre, imalat harici 18 alt sektörden 17’si haziranda genişleme kaydetti. Daralan tek sektör ise "tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık" oldu.


- Hizmet sektörü PMI, beklentiyi karşıladı


Bu arada, uluslararası finans kuruluşu IHS Markit’in yine bugün açıklanan nihai verilerine göre, hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 56,5 değerini aldı. Endekse ilişkin beklenti 56,5 ile ay ortasındaki seviyesini koruyacağı yönündeydi.

Mayıs ayına ilişkin PMI ise revize edilmeyerek 56,8'de sabit bırakıldı.

ISM ve PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

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