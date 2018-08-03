ABD'de imalat dışı ISM endeksi, 11 ayın en düşüğünde

WASHINGTON (AA) - ABD'de imalat dışı ISM endeksi, temmuzda 55,7’ye gerileyerek son 11 ayın en düşük seviyesini kaydetti.



ABD Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) raporuna göre, imalat dışı ISM endeksi, temmuzda önceki aya kıyasla 3,4 puan azalarak 55,7 oldu. Son 11 ayın en düşük seviyesini kaydeden endekse ilişkin piyasa beklentisi 58,6 olarak belirlenmişti.



Beklentinin altında kalan imalat dışı ISM endeksi için yapılan anketler, özellikle toptan ve perakende satışlar ile madencilik faaliyetlerinin, artan ticaret gerilimlerinden olumsuz etkilendiğini ortaya koydu.



Raporda, buna karşın Amerikan ekonomisinin yaklaşık yüzde 90’ını oluşturan imalat harici sektörlerin temmuzda genişlemeyi 102. aya taşıdığı da vurgulandı.







- Hizmet sektörü PMI da beklentinin altında







Öte yandan, ülkede yine bugün açıklanan temmuz ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 56’ya gerileyerek 56,3 seviyesindeki beklentinin altında kaldı.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması sektörde genişlemeye, altında değer alması ise daralmayı gösteriyor.

Analistler, temmuzda ISM endeksinin 11 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte yakaladığı ivmeyi üçüncü çeyreğe taşıyamayacağına işaret ettiğini belirtiyor.



