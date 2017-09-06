ABD'de imalat dışı ISM endeksi yükseldi

NEW YORK (AA) - ABD'de imalat dışı ISM endeksi ağustosta 55,3 puana yükseldi.

ABD Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) raporuna göre, imalat dışı ISM endeksi, ağustosta önceki aya kıyasla 1,4 puan artarak 55,3 oldu. Endekse ilişkin piyasa beklentisi ise 55,6 olarak belirlenmişti.

İmalat dışı ISM endeksi temmuzda 53,9’a gerileyerek son 11 ayın en düşük seviyesini kaydetmişti.



Öte yandan, ülkede yine bugün açıklanan ağustos ayı hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 56,0’a düşerek beklentilerin altında kaldı. Veriye yönelik beklenti 56,9 ile temmuzda açıklanan değerinde sabit kalması yönündeydi.



ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması sektörde genişlemeyi, altında değer alması ise daralmayı işaret ediyor.

