ABD'de imalat sanayi PMI 53,9 seviyesinde gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - ABD'de kasım İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 53,9 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit’in verilerine göre, ABD'de ekim ayında 54,6 seviyesinde gerçekleşen imalat sanayi PMI kasım ayında 53,9 seviyesine geriledi.

Veriler imalat sektöründeki genel büyümenin daha yavaş olsa da güçlü olduğu sinyalini veriyor. Verilere göre, Üretim fiyatları, 2013 Aralık'tan bu yana en büyük çapta artış gösterdiğini ortaya koydu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında ise daralmaya işaret ediyor.



