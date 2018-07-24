Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor dünya Trabzon Bursa bilim
e-Devlet'in en hizlısı
e-Devlet'in en hizlısı
KDV farkı giderilsin
KDV farkı giderilsin
İstanbul'da buluşacaklar
İstanbul'da buluşacaklar
Bor çıkışı yaptı
Bor çıkışı yaptı
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama

ABD'de imalat sanayi PMI beklentiyi aştı

- Ülkede imalat sanayi PMI temmuzda önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak 55,5 ile son 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı - Endekse ilişkin beklenti 55,1 seviyesindeydi

ABD'de imalat sanayi PMI beklentiyi aştı

NEW YORK (AA) - ABD'de imalat sanayi PMI, temmuzda 55,5'e yükselerek piyasa beklentisini geride bıraktı.

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, temmuz ayına ilişkin PMI rakamlarını açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, temmuzda önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak 55,5 ile son 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Endekse ilişkin piyasa beklentisi 55,1 seviyesindeydi. Haziran ayında imalat sanayi PMI 55,4 olmuştu.

Temmuzda hizmet sektörü PMI ise önceki aya göre 0,3 puan gerileyerek 56,2 oldu ve son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi. Endekse ilişkin piyasa beklentisi 56,3 seviyesindeydi. Haziran ayında hizmet sektörü PMI 56,5 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise temmuzda önceki aya kıyasla 0,3 puan azalarak 55,9 değerini aldı ve son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bileşik PMI haziranda 56,2 olmuştu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bileşik PMIHizmet Sektörü PMIİmalat Sanayi PMI
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5