ABD'de imalat sanayi PMI beklentiyi aştı

NEW YORK (AA) - ABD'de imalat sanayi PMI, temmuzda 55,5'e yükselerek piyasa beklentisini geride bıraktı.



Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, temmuz ayına ilişkin PMI rakamlarını açıkladı.



Buna göre, imalat sanayi PMI, temmuzda önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak 55,5 ile son 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Endekse ilişkin piyasa beklentisi 55,1 seviyesindeydi. Haziran ayında imalat sanayi PMI 55,4 olmuştu.



Temmuzda hizmet sektörü PMI ise önceki aya göre 0,3 puan gerileyerek 56,2 oldu ve son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi. Endekse ilişkin piyasa beklentisi 56,3 seviyesindeydi. Haziran ayında hizmet sektörü PMI 56,5 olmuştu.



İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise temmuzda önceki aya kıyasla 0,3 puan azalarak 55,9 değerini aldı ve son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bileşik PMI haziranda 56,2 olmuştu.



PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.