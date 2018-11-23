Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Eto Avukat Bursa
Bozanın faydaları
Bozanın faydaları
Perakende hamlesi
Perakende hamlesi
Konkordato tepkisi
Konkordato tepkisi
Kış lastiği başlıyor
Kış lastiği başlıyor
İthal et istemiyoruz
İthal et istemiyoruz

ABD'de imalat sektörü PMI 3 ayın en düşük seviyesine geriledi

- ABD'de imalat sanayi PMI kasımda önceki aya kıyasla 0,3 puan azalarak 55,4’e indi ve son 3 ayın en düşük seviyesini gördü

ABD'de imalat sektörü PMI 3 ayın en düşük seviyesine geriledi
banner17

WASHINGTON (AA) - ABD'de imalat sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) kasımda 55,4’e gerileyerek son 3 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, ABD ekonomisine ilişkin kasım ayı PMI rakamlarını açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI kasımda önceki aya kıyasla 0,3 puan azalarak 55,4’e indi. Son 3 ayın en düşük seviyesini kaydeden endeksin 55,7 ile önceki ayki seviyesinde sabit kalması bekleniyordu.

Aynı dönemde, hizmet sektörü PMI yine önceki aya kıyasla 0,4 puan gerileyerek 54,4 oldu. Söz konusu endekse yönelik beklenti düzeyindeydi.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise kasımda önceki aya kıyasla 0,5 puan düşüşle 54,4’e inerek son 2 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD Hizmet Sektörü PMIABD Imalat Sanayi PMIBileşik PMI
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1