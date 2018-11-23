ABD'de imalat sektörü PMI 3 ayın en düşük seviyesine geriledi

WASHINGTON (AA) - ABD'de imalat sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) kasımda 55,4’e gerileyerek son 3 ayın en düşük seviyesini kaydetti.



Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, ABD ekonomisine ilişkin kasım ayı PMI rakamlarını açıkladı.



Buna göre, imalat sanayi PMI kasımda önceki aya kıyasla 0,3 puan azalarak 55,4’e indi. Son 3 ayın en düşük seviyesini kaydeden endeksin 55,7 ile önceki ayki seviyesinde sabit kalması bekleniyordu.



Aynı dönemde, hizmet sektörü PMI yine önceki aya kıyasla 0,4 puan gerileyerek 54,4 oldu. Söz konusu endekse yönelik beklenti düzeyindeydi.



İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise kasımda önceki aya kıyasla 0,5 puan düşüşle 54,4’e inerek son 2 ayın en düşük seviyesini kaydetti.



PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

