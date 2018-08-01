ABD'de inşaat harcamaları 15 ayın en büyük düşüşünü kaydetti

WASHINGTON (AA) - ABD'de inşaat harcamaları, haziranda kamusal projelerdeki azalmayla yüzde 1,1 gerileyerek bir yılı aşkın sürenin en büyük düşüşünü kaydetti.



ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkede inşaat harcamaları, haziranda önceki aya kıyasla yüzde 1,1 azaldı. Nisan 2017’den bu yana en büyük düşüşü kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,3 düşüş yönündeydi.



Beklenenden fazla gerileyen inşaat harcamalarında, kamusal inşaat harcamalarının yüzde 3,5 azalarak son 5 yılın en büyük düşüşünü göstermesi etkili oldu. Özel inşaat harcamalarının da haziranda yüzde 0,4 azalarak düşüşe katkı sağladığı bildirildi.



Bu arada, mayıs ayına ait inşaat harcamalarındaki artış yüzde 0,4’ten yüzde 1,3’e revize edildi.

Analistler, inşaat sektöründeki inişli çıkışlı seyri, ülke ekonomisine yönelik yavaşlama sinyalleri arasında değerlendiriyor.