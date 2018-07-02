ABD'de inşaat harcamaları beklentiyi karşıladı

WASHINGTON (AA) - ABD'de inşaat harcamaları, mayısta beklenti paralelinde yüzde 0,4 artarak yükselişini ikinci aya taşıdı.
ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkede inşaat harcamaları mayısta önceki aya kıyasla yüzde 0,4 yükseldi. Son 2 aydır artış eğilimini sürdüren veriye ilişkin piyasa beklentisi de yüzde 0,4 artış yönündeydi.
Beklenti dahilinde artan inşaat harcamalarında, özel inşaat harcamalarının yüzde 0,3 ve kamusal inşaat harcamalarının yüzde 0,7 artması etkili oldu.
Bu arada, nisan ayına ait inşaat harcamalarındaki artış yüzde 1,8’den yüzde 0,9’a revize edildi.