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ABD'de inşaat harcamaları düşüşü sürdürdü

- Ülkede inşaat harcamaları temmuzda yüzde 0,6 azalarak üst üste ikinci düşüşünü kaydetti - Veriye ilişkin beklenti yüzde 0,5 artış seviyesindeydi

ABD'de inşaat harcamaları düşüşü sürdürdü

WASHINGTON (AA) - ABD'de inşaat harcamaları temmuzda yüzde 0,5 artış beklentisine karşın yüzde 0,6 gerileyerek, düşüşünü ikinci aya taşıdı.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, inşaat harcamaları temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,6 azalarak, yaklaşık 1 trilyon 211 milyar dolara geriledi. Son iki aydır düşüş eğilimde olan veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,5 artış yönündeydi.

İnşaat harcamalarının temmuzda gerilemesinde kamusal inşaat giderlerinin yüzde 1,4 ve özel inşaat harcamalarının yüzde 0,4 azalması etkili oldu.

Bu arada, haziran ayı inşaat harcamalarındaki düşüş yüzde 1,3'ten yüzde 1,4'e revize edildi.

Analistler, inşaat harcamalarının izlediği inişli çıkışlı grafiğin arz eksikliği yaşanan konut sektörünü ve büyümeyi olumsuz etkileyebileceğine işaret ediyor.

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ABD İnşaat Harcamaları
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