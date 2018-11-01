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ABD'de inşaat harcamaları eylülde değişmedi

- ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkede inşaat harcamaları eylülde bir önceki aydaki seviyesini korudu

ABD'de inşaat harcamaları eylülde değişmedi
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WASHINGTON (AA) - ABD'de inşaat harcamaları eylül ayında değişmeyerek beklentiyi karşıladı.

ABD Ticaret Bakanlığının bugün yayımladığı rapora göre, ülkede inşaat harcamaları, eylülde bir önceki ayki seviyesini korudu.

Böylece üç aylık yükseliş eğilimine ara veren veriye ilişkin piyasa beklentisi de eylülde sabit kalması yönündeydi.

Raporda, fabrikalar, satış mağazaları ve enerji santralleri gibi özel sektör kaleminde yer alan inşaat projelerinin yüzde 0,3 arttığı, kamu sektörüne dair inşaat harcamalarının yüzde 0,9 azaldığı bildirildi.

Bu arada, ağustos ayına ait inşaat harcamalarındaki artışın yüzde 0,1'den 0,8'e revize edildiği bildirildi.

Analistler, söz konusu verinin eylülde sabit kalmasında önceki aya ilişkin pozitif revizyonun baz etkisi yarattığına işaret ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İnşaat Harcamaları
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