ABD'de ISM imalat dışı beklentinin altında

WASHINGTON (AA) - ABD'de ISM imalat dışı endeksi aralıkta 55,9’a gerileyerek beklentinin altında kaldı.



ABD Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) raporuna göre, ISM imalat dışı endeksi, aralıkta önceki aya kıyasla 1,5 puan gerileyerek 55,9 oldu. Endeksin yılın son ayında 57,5’e yükselmesi bekleniyordu.



Beklentinin altında kalan ISM imalat dışı endeksi, üst üste 96 aydır genişlemeyi sürdüren imalat harici sektörlerin büyüme hızının aralıkta yavaşladığını gösterdi.



Endeks için yapılan ankete katılan iş yerlerinden alınan bilgilere göre, ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 90’ını oluşturan imalat harici 17 alt sektörden 14’ü geçen yılı genişlemeyle kapattı.

ISM endeksinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.



