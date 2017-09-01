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ABD'de ISM imalat sanayi endeksi 6 yılın zirvesinde

- Ülkede, ISM imalat sanayi endeksi ağustosta 58,8'e ulaşarak nisan 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi kaydetti - PMI imalat sanayi endeksi de ağustosta 52,8 değeriyle az farkla beklentinin üzerinde gerçekleşti

ABD'de ISM imalat sanayi endeksi 6 yılın zirvesinde

WASHINGTON (AA) - ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi endeksi ağustosta 58,8’e çıkarak son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de ISM imalat sanayi endeksi, ağustosta önceki aya kıyasla 2,5 puan artarak 58,8 oldu. Bu sonuçla nisan 2011’den bu yana en yüksek seviyesini kaydeden endeksin 56,5 değerini alması bekleniyordu.

Endekse yönelik raporda, sanayi sektörünü oluşturan 18 alt endüstriden 14'ünün ağustosta genişlemeye devam ettiği belirtildi ayrıca, yeni siparişler endeksinin önceki aya kıyasla 0,1 puan azalışla 60,3'e gerilediği, üretim endeksinin 0,4 puan artışla 61’e çıktığı bildirildi.

Ülkede yine bugün IHS Markit tarafından açıklanan ağustos ayı imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) de 52,8 ile az farkla beklentinin üzerinde gerçekleşti. Önceki aya kıyasla 0,3 puan artan imalat sanayi PMI verisine yönelik beklenti 52,5'te sabit kalması yönündeydi.

ISM ve PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Analistler, ISM ve PMI imalat sanayi endekslerinin ağustosta beklentinin üstünde gelmesini, sanayi sektörünün büyümeye üçüncü çeyrekte daha fazla katkı sağlayabileceği şeklinde değerlendirdi. Sanayi sektörü, Amerikan ekonomisinin yüzde 12'sini oluşturuyor.

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ABD ISM İmalat Sanayi EndeksiABD Imalat Sanayi PMI
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