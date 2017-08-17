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ABD'de işsizlik maaş talebi beklentinin altında

-ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 232 bine geriledi

ABD'de işsizlik maaş talebi beklentinin altında

İSTANBUL (AA) - ABD'de geçen hafta ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 232 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 12 Ağustos ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla 12 bin kişi azalarak 232 bine indi. Piyasaların işsizlik maaşı başvurularına yönelik beklentisi 240 bin düzeyindeydi.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 500 kişi azalarak 240 bin 500'e gerilediğini gösterdi. Devam eden işsizlik maaşı başvuruları ise 3 bin azalarak 1 milyon 953 bine geriledi. Bir önceki haftaya ilişkin süregelen işsizlik başvuruları da 1 milyon 951 binden 1 milyon 956 bine revize edildi.


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