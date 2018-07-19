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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 49 yılın dibinde

- Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 14 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi azalarak 207 bin oldu - Aralık 1969’dan bu yana en düşük seviyesini kaydeden başvurulara yönelik piyasa beklentisi 220 bindi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 49 yılın dibinde

WASHINGTON (AA) - ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta, 207 bine gerileyerek 49 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 14 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi azalarak 207 bin oldu. Aralık 1969’dan bu yana en düşük seviyesini kaydeden başvurulara yönelik piyasa beklentisi 220 bin olarak belirlenmişti.

Bir önceki haftaya ilişkin başvuru rakamı ise 214 binden 215 bine revize edildi.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 2 bin 750 kişi azalarak 220 bin 500’e gerilediğini gösterdi. Süregelen işsizlik başvurularının ise 8 bin kişilik artışla 1 milyon 751 bine çıktığı bildirildi.

Analistler, işsizlik başvurularının çok uzun bir süredir düşük seyrettiğine işaret ederken, bunun iş gücü piyasasındaki sıkılaşmadan kaynaklandığını vurguluyor.

ABD'de işsizlik oranı haziran ayında iş gücüne katılımdaki artışla yüzde 3,8'den yüzde 4,0'e yükselmişti.

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ABD Haftalık Işsizlik Maaşı Başvuruları
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