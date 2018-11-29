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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 6 ayın zirvesinde

- Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 234 bine çıkarak mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini kaydetti

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 6 ayın zirvesinde
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WASHINGTON (AA) - ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 234 bine çıkarak son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 24 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 10 bin kişi artarak 234 bin oldu. Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini kaydeden başvurulara yönelik piyasa beklentisi 220 bin olarak belirlenmişti.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla dört haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 4 bin 750 kişilik artışla 223 bin 250 seviyesine yükseldiğini gösterdi.

Süregelen işsizlik başvurularının da 17 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 50 bin kişi artarak 1 milyon 710 bine ulaştığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Haftalık Işsizlik Maaşı Başvuruları
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