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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

- ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 9 Haziran ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi azalarak 218 bin oldu - Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 225 bin düzeyindeydi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

WASHINGTON (AA) - ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta, 218 binle beklentinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 9 Haziran ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi azalarak 218 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 225 bin düzeyindeydi.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının bin 250 kişi azalarak 224 bin 250'ye gerilediğini gösterdi.

Süregelen işsizlik başvurularının da 49 bin kişilik azalışla 1 milyon 697 bine indiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Haftalık Işsizlik Maaşı Başvuruları
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