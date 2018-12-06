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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde

- Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta 231 bine geriledi - Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 225 bin olarak belirlenmişti

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde
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WASHINGTON (AA) - ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 231 bine gerilemesine karşın beklentinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 1 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi azalarak 231 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 225 bin olarak belirlenmişti.

Önceki haftaya ilişkin başvuru miktarının ise 234 binden 235 bine revize edildiği kaydedildi.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla dört haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 4 bin 250 kişilik artışla 228 bine yükseldiğini gösterdi.

Öte yandan, süregelen işsizlik başvurularının 24 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 74 bin kişi azalarak 1 milyon 631 bine indiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Haftalık Işsizlik Maaşı Başvuruları
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