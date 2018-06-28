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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

- ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, 23 Haziran ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 9 bin kişi artarak 227 bin oldu

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

WASHINGTON (AA) - ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta, 227 bine yükselerek beklentiyi aştı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 23 Haziran ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi artarak 227 bin oldu. Başvurulara yönelik beklenti 220 bin olarak belirlenmişti.

Bir önceki haftaya ilişkin başvuru rakamı ise 218 binde sabit bırakıldı. Söz konusu veri, mayısın ilk haftasından beri en düşük seviye olarak kayıtlara geçmişti.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının bin kişi artarak 222 bine yükseldiğini gösterdi. Süregelen işsizlik başvurularının ise 21 bin kişilik azalışla 1 milyon 705 bine gerilediği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Haftalık Işsizlik Maaşı Başvuruları
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