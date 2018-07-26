ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

WASHINGTON (AA) - ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta, 217 bine yükselerek beklentiyi aştı.



ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 21 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi artarak 217 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 215 bin olarak belirlenmişti.



Bir önceki haftaya ilişkin başvuru rakamı ise 207 binden 208 bine revize edildi. Bu rakam, yukarı yönlü revizyona rağmen Aralık 1969’dan bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.



Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 2 bin 750 kişi azalarak 218 bine gerilediğini gösterdi. Süregelen işsizlik başvurularının ise 8 bin kişilik azalışla 1 milyon 745 bine indiği bildirildi.



Analistler, işsizlik başvurularının haftalık değişimlere rağmen uzun süredir düşük seyrettiğine işaret ederken, bunun iş gücü piyasasındaki sıkılaşmadan kaynaklandığını vurguluyor.

