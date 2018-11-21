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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

-Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 17 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi artarak 224 bine çıktı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı
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WASHINGTON (AA) - ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 224 bine yükselerek beklentinin üstünde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 17 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi artarak 224 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi ise 215 bin olarak belirlenmişti.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla dört haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 2 bin kişilik artışla 218 bin 500 seviyesine yükseldiğini gösterdi.

Diğer taraftan, süregelen işsizlik başvuruları, 10 Kasım haftasında önceki haftaya göre 2 bin kişi azalarak 1 milyon 668 bine geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Haftalık Işsizlik Maaşı Başvuruları
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