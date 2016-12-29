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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi karşıladı

- ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 265 bine indi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi karşıladı

WASHINGTON (AA) -ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı beklenti paralelinde 265 bine geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, 24 Aralık ile sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 10 bin kişi azalarak 265 bin oldu. Son haftalarda nispeten istikrarsız bir grafik çizen başvurulara yönelik piyasa beklentisi 265 bin düzeyindeydi.

Geçen hafta itibarıyla son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları ise 750 kişilik sınırlı azalışla 263 bine indi. Öte yandan, süregelen işsizlik başvuruları önceki haftaya göre 63 bin kişi artarak 2 milyon 102 bine çıktı. Söz konusu veriye ilişkin beklenti 2 milyon 37 bin seviyesindeydi.

Bu arada, 17 Aralık ile biten bir önceki haftaya ait işsizlik maaşı başvuruları revize edilmeyerek 275 binde bırakıldı. Veri söz konusu dönemde haziran ayından beri en yüksek seviyesini kaydetmişti.

Açıklamada ayrıca, işsizlik maaşı başvurularının son 95 haftadır eşik olarak kabul edilen 300 bin seviyesinin altında kalarak, 1970'ten bu yana en iyi performansını gösterdiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Haftalık Işsizlik Maaşı Başvuruları
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