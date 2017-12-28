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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları değişmedi

- Ülkede 23 Aralık ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla değişmeyerek 245 bin oldu

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları değişmedi

WASHINGTON (AA) - ABD’de ilk kez geçen hafta işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 245 binle beklentinin üstünde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 23 Aralık ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla değişmeyerek 245 bin oldu. Başvurulara yönelik beklenti 240 bin düzeyindeydi.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 1 bin 750 kişi azalarak 237 bin 750’ye yükseldiğini gösterdi. Öte yandan, 16 Aralık haftasına ait süregelen işsizlik maaşı başvuruları 7 bin kişi artarak 1 milyon 943 bine çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Haftalık Işsizlik Maaşı Başvuruları
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