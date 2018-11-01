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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

- Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 27 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalarak 214 bin oldu

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi
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WASHINGTON (AA) - ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 214 bine gerilemesine karşın beklentilerin üstünde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 27 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalarak 214 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 212 bin olarak belirlenmişti.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının bin 750 kişilik artışla 213 bin 750 seviyesine yükseldiğini gösterdi.

Diğer taraftan, süregelen işsizlik başvuruları, 20 Ekim haftasında 7 bin kişilik azalışla 1 milyon 631 bine gerileyerek 1973 yılından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.


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Anahtar Kelimeler:
ABD Haftalık Işsizlik Maaşı Başvuruları
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