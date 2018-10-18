Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa dünya Trabzon özgür hasan
İlik donörü oldu
İlik donörü oldu
4 ödül kazandı
Arçelik 4 ödül kazandı
Sektörde fark yarattı
Sektörde fark yarattı
TOKİ indirimi bitiyor
TOKİ indirimi bitiyor
Sosyal robot konuşacak
Sosyal robat konuşacak

ABD'de işsizlik maaşı beklentiyi karşıladı

- Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 13 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi azalarak 210 bin oldu

ABD'de işsizlik maaşı beklentiyi karşıladı
banner17

WASHINGTON (AA) - ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta beklenti paralelinde 210 bine geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 13 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi azalarak 210 bin oldu.

Başvurulara yönelik piyasa beklentisi de 210 bin olarak belirlenmişti.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 2 bin kişi artarak 211 bin 750’ye yükseldiğini gösterdi.

Raporda, süregelen işsizlik başvurularının da 6 Ekim Eylül haftasında 13 bin kişilik azalışla 1 milyon 640 bine gerileyerek Ağustos 1973’ten bu yana en düşük seviyesini kaydettiği bildirildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD Haftalık Işsizlik Maaşı Başvuruları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1