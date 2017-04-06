Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

ABD'de işsizlik maaşı talebi 5 haftanın en düşüğünde

- Ülkede işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 234 binle 5 haftanın en düşük seviyesinde gerçekleşti - Piyasaların başvurulara yönelik beklentisi 250 bin olarak belirlenmişti

ABD'de işsizlik maaşı talebi 5 haftanın en düşüğünde

WASHINGTON (AA) - ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 234 binle son 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıklanan verilerine göre, 1 Nisan ile sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 25 bin kişi azalarak 234 bin oldu. Böylece şubat sonundan bu yana en düşük seviyesini kaydeden başvurulara yönelik piyasa beklentisi 250 bin düzeyindeydi.

Geçen hafta itibarıyla son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları ise 4 bin 500 kişilik azalışla 250 bine indi.

Süregelen işsizlik başvurularının önceki haftaya göre 24 bin kişi azalarak 2 milyon 28 bine gerilediği bildirildi. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi 22 binlik düşüşle 2 milyon 30 bine gerilemesi yönündeydi.

Bu arada, 25 Mart ile biten bir önceki haftaya ait işsizlik maaşı başvuruları da 258 binden 259 bine revize edildi.

Piyasalar, işsizlik maaşı başvurularının ardından ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yarın açıklanacak istihdam raporuna odaklandı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ABD Haftalık Işsizlik Maaşı Başvuruları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5