ABD'de işsizlik maaşı talebi 5 haftanın en düşüğünde

WASHINGTON (AA) - ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 234 binle son 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi.



ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıklanan verilerine göre, 1 Nisan ile sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 25 bin kişi azalarak 234 bin oldu. Böylece şubat sonundan bu yana en düşük seviyesini kaydeden başvurulara yönelik piyasa beklentisi 250 bin düzeyindeydi.



Geçen hafta itibarıyla son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları ise 4 bin 500 kişilik azalışla 250 bine indi.



Süregelen işsizlik başvurularının önceki haftaya göre 24 bin kişi azalarak 2 milyon 28 bine gerilediği bildirildi. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi 22 binlik düşüşle 2 milyon 30 bine gerilemesi yönündeydi.



Bu arada, 25 Mart ile biten bir önceki haftaya ait işsizlik maaşı başvuruları da 258 binden 259 bine revize edildi.



Piyasalar, işsizlik maaşı başvurularının ardından ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yarın açıklanacak istihdam raporuna odaklandı.



