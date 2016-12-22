Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

ABD'de işsizlik maaşı talebi 6 ayın zirvesinde

- ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 275 bine çıkarak hazirandan bu yana en yüksek seviyesini kaydetti

ABD'de işsizlik maaşı talebi 6 ayın zirvesinde

WASHINGTON (AA) - ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 275 bine çıkarak son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, 17 Aralık ile sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 21 bin kişi artarak 275 bin oldu. Böylece haziranın ikinci haftasından bu yana en yüksek seviyesini gören başvurulara yönelik piyasa beklentisi 257 bin düzeyindeydi.

Geçen hafta itibarıyla son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları ise 6 bin kişilik artışla 263 bin 750’ye yükseldi. Öte yandan, süregelen işsizlik başvuruları önceki haftaya göre 15 bin kişi artarak 2 milyon 36 bine çıktı. Söz konusu veriye ilişkin beklenti 2 milyon 10 bin seviyesindeydi.

Bu arada, 10 Aralık ile biten bir önceki haftaya ait işsizlik maaşı başvuruları revize edilmeyerek 254 binde bırakıldı.

Açıklamada ayrıca, işsizlik maaşı başvurularının son 94 haftadır eşik olarak kabul edilen 300 bin seviyesinin altında kalarak, 1970'ten bu yana en iyi performansını gösterdiği kaydedildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ABDABD Haftalık Işsizlik Maaşı Başvuruları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.